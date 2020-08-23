قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز هو من تقدم بالشكوى ضد مالك إحدى المنشآت السياحية للتأخر في تسليم شاليه لمواطن، وذلك بعد عدم التزام مالك الشركة بقرار صادر من الجهاز برد المبلغ والفوائد المعلنة من البنوك للمواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الحكم صدر بحبس مالك الشركة العقارية وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه، مؤكدًا أن المستهلك له الأحقية للجوء إلى الجهاز حال تأخر استلام المنتج أو الوحدة.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك له الأحقية في التدخل في كل ما يخص المستهلك سواء خدمة أو سلعة، فضلًا عن التدخل فيها المسائل المتعلقة بالعقارات طبقا للمادة 15.

وقضت قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية شاليه» خلال عام 2013 على ان يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد، وقد قام الشاكى بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالإضافة الى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد .