المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: أردوغان مازال يسعى لمنطقة الهلال النفطي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن ما تقوم به حكومة الوفاق يتنافى مع مبادرة «إعلان القاهرة»، مضيفًا أن أردوغان مازال يسعى لمنطقة الهلال النفطي.

وأضاف «المسماري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية «ten»، مساء اليوم السبت، أن أردوغان بدأ في لعبة أكبر من تركيا لصالح دول أخرى، متابعًا: «ما يحدث في ليبيا أكبر من أردوغان وهو عبارة عن منفذ للتعليمات.. تركيا كومبارس في مشهد تنفيذي لمخرج أكبر».

ولفت إلى أنه يتم نقل مزيد من المرتزقة إلى ليبيا على حدود سرت الغربية، ذاكرًا أن العدو قام في هذه الفترة بنقل العديد من الميليشيات إلى ليبيا.

وذكر أن الميليشيات في ليبيا تكفيرية متطرفة ولا تريد فكرة الجيش والشرطة بل تريد السيطرة على النفط ومؤسسات الدولة، مضيفًا أن التوصيات التركية تتمثل في تدمير أي قوة عسكرية أو شراكية.

وأوضح أن الميليشيات تقاتل لصالح دول أخرى غير تركيا وقطر، مؤكدًا أن «تركيا لا تستطيع أن تقوم بكل هذا العبث.. هناك دول كبرى لا تعلق على ما تقوم به تركيا، لكن العرب يعرفون هذه اللعبة جيدا».

وأشار إلى أن حكومة الوفاق لم تذكر في بيانها إعلان القاهرة، قائلًا إن السراج عبارة عن موقع على الورقة التي توضع أمامه.

وأكد أن الجيش الوطني الليبي يتريس في معرفة عما إذا كان المشروع الجديد «وقف إطلاق النار» في صالح الشعب الليبي أو إذا كانت مناورة لكسب الوقت، موضحًا أن الجيش لم يقم بأي غارات جوية بعد الإعلان، لكن كل ما قام به لحماية ليبيا من العدو.

وخرجت تظاهرات، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس؛ احتجاجًا على سوء الأوضاع.

وأُعلن في ليبيا، الجمعة، وقفًا فوريًا للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.