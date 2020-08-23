موزمبيق تسن قانونا لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من 2021

قالت وزيرة البيئة والأراضي الموزمبيقية ايفيت مايباس، إن حكومة بلادها تعتزم سن قانون يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في البلاد ويعرض من يستخدمها للعقوبة اعتبارا من عام 2021.

وأوضحت الوزيرة الموزمبيقية، في حفل افتتاح المجلس الوطني الأول للتنمية المستدامة جرت مراسمه اليوم، أن السلطات في بلادها تخطط لإصدار قانون يعاقب على استخدام الأكياس البلاستيكية في البلاد، إلا في حالات استثنائية معينة، وأشارت إلى أن هذه الحالات الاستثنائية تتعلق بتغليف المواد الغذائية وتغليف النفايات الصلبة وكذلك الأكياس المستخدمة في قطاعات الصحة والتعدين والزراعة والبناء وأيضا الأكياس البلاستيكية المنتجة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمخصصة للتصدير.

وبحسب وزيرة البيئة الموزمبيقية، فإن الإجراء يهدف إلى الحد من العادات التي تؤثر سلبيا على صحة السكان والبنية التحتية والبيئة في موزمبيق، مشيرة إلى أن حكومة بلادها ستمنح القطاع الخاص مهلة مدتها عام للبحث عن بدائل للأكياس البلاستيكية قبل دخول القانون حيز التنفيذ الكامل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة البيئة الموزمبيقية تأكيدها أن "هذا التدبير يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية التي تعهدت بها حكومة موزمبيق، والمضمنة في أهداف التنمية المستدامة (2015-2030) والبرنامج الحكومي الخماسي (2020-2024)، والتي تهدف إلى تعزيز الإدارة والسيطرة على الأكياس البلاستيكية".

تجدر الإشارة إلى أن تقريرا للصندوق العالمي للطبيعة قد لفت إلى موت 100 ألف حوت وسلحفاة بحرية سنويا نتيجة تناولها للأكياس البلاستيك، وأن 70% من حالات نفوق الماشية في العاصمة الموريتانية "نواكشوط" كان بسبب تناولها الأكياس البلاستيكية. وقد حظرت العديد من الدول الإفريقية استخدام الأكياس البلاستيكية ومن بين هذه الدول: رواندا، وإريتريا، وموريتانيا، والكاميرون، تنزانيا، وأوغندا، ومالي، وملاوي، السنغال، جنوب إفريقيا وكينيا.