يسارية ألمانية تعرب عن استيائها من قلة معدل استجلاء هجمات العنف ذات الدوافع العنصرية

أعربت يسارية ألمانية في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، عن استيائها من انخفاض معدل استجلاء ملابسات الوقائع والهجمات المتعلقة بالعنف ذي الدوافع العنصرية في الولاية.



وقالت النائبة بحزب اليسار في البرلمان المحلي بالولاية يوليانا ناجل، اليوم الأحد، بمدينة درسن شرقي ألمانيا، إنه قلما يضطر النازيون الجدد للقلق بشأن أية تبعات لأفعالهم هنا.



وأضافت قائلة: "بالنسبة لهم يكون ذلك بمثابة إشارة بمعنى ‘واصلوا القيام بذلك ببساطة‘، وإذا أمسكت بهم السلطات ذات مرة، تكون الإجراءات غالبا بطيئة للغاية، مثلما حدث مع هجوم النازيين الجدد في منطقة كونفيتس-لايبتسيج في يناير 2016، فبعد أربعة أعوام ونصف لم تتم حتى محاكمة نصف المشتبه فيهم".



يُذكر أن ناجل قدمت استجوابات بصورة دورية في البرلمان المحلي بالولاية عن أعداد الهجمات على لاجئين ومخيمات اللجوء، وصرحت بأنه تم وقف 79% من إجراءات التحقيق بلا أي نتيجة في عام 2015، وتم وقف 89% منها في عام 2016، وفي العامين التاليين تم وقف 87% و81% من مثل هذه الإجراءات.