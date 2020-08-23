محافظ أسيوط: متابعة دورية لملف التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معًا.



وأضاف سعد أن المراكز التكنولوجية مستمرة بكافة المراكز والأحياء في تلقي طلبات التصالح، وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مناشدًا المواطنين المخالفين لقانون البناء سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25%.



وتفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد بأسيوط، المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لحي شرق وحي غرب، ومراكز منفلوط والقوصية وأسيوط، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، وفقًا للقانون، فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.



وكان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.