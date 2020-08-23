أبو جبل: أثبتنا أننا لم نهزم الأهلي في السوبر بالصدفة والحظ

قال محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، إن الفوز على الأهلي 3-1، مساء السبت في الجولة 21 من بطولة الدوري، رسالة قوية لكل من شكك في تتويج الأبيض بلقب السوبر في فبراير الماضي.

صرح أبو جبل عبر قناة ناديه "أثبتنا أننا لم نكسب بطولة السوبر بالصدفة، لنرد على من قال إننا نفوز بالحظ".

وأضاف "ركزنا واحترمنا المنافس، كما أن المدير الفني باتريس كارتيرون وكل اللاعبين كانوا على أعلى مستوى في التدريب".

وأتم تصريحاته "مباراة الأهلي مثل أي مباراة، ولكن لها أهمية خاصة عند جماهير الفريقين، حققنا نتيجة مرضية، وأداء لم يكن بالصدفة".