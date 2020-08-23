قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العالم أمام نقلة إيجابية بصدور بيان وقف إطلاق النار بشكل كامل في ليبيا، مشيرًا إلى أن بيان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ليس جديدًا وإنما تأكيدًا لموقفه منذ إعلان القاهرة.

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الدولة المصرية تشعر بقدر من التفاؤل جراء إعلان وقف إطلاق النار بليبيا باعتبار أنه جاء منبثقًا من «إعلان القاهرة».

وأوضح أن المبادرة المصرية «إعلان القاهرة»، حددت أن الخيار السياسي هو الذي سيؤدي إلى استقرار الدولة الليبية، لأنها كانت ترى أن صياغة حياة سياسية جديدة هي الضمان الوحيد لعودة القرار الليبي إلى ليبيا والليبيين.

وتوقع أن ليبيا ستشهد فترة حرجة خلال الشهور المقبلة، متابعًا: «نحن أمام فترة تحتاج إلى صدق النوايا وخصوصًا من جانب الأطراف الليبية، لذا يجب إدارتها بكل أشكال النزاهة والرد السياسي التي تغلب مصلحة ليبيا والشعب الليبي عن أي طرف آخر».

وتابع أن الليبيين لا بد أن يستثمروا حجم الاهتمام الدولي الذي تشهده ليبيا حاليًا لصالحهم، مشيرًا إلى أن بياني المجلس الرئاسي ومجلس البرلمان الليبيين طرحا بشفافية إدارة العوائد النفطية والثروات الليبية، وهذا أمر هام للغاية لصالح الشعب الليبي، ما يبني مساحات من الثقة بين جميع الأطراف.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.