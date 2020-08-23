أخطاء يجب تجنبها عند تحميم الأطفال حديثي الولادة

يعتبر وجود مولود جديد في الأسرة أمرًا مربكًا، بدءا من طرق إطعامهم وحتى الاستحمام بانتظام، حيث إن أغلب الآباء لا يدخرون وسعا في الحفاظ على صحة الأطفال وأمانهم، لذلك نشر موقع "ويست تشيلسر هيلث" مجموعة من الأخطاء التي يجب تجنبها عند استحمام الأطفال حديثي الولادة.

• لا تترك طفلك بمفرده أثناء الاستحمام

لا يستطيع المولود أن يمسك برقبته، وبالتالي فإن أي عمق للمياه يمكن أن يشكل خطورة على المولود الجديد، لذلك إذا اضطررت إلى مغادرة الحمام يجب أن تصطحب الطفل معك أو تطلب من أي شخص أن يحضر ويمسك بالطفل لبعض الوقت.

• استخدم حوض صغير

قد يكون من الصعب عليك التعامل مع الطفل إذا كان الحوض كبيرًا، حيث يتيح لك الحوض الصغير التحكم في درجة الحرارة بسهولة، وذلك عن طريق ملء الحوض بالماء البارد ثم خلط معه بعض الماء الساخن حتى تصل إلى درجة الحرارة الفاترة عن طريق التحقق من درجة حرارة الماء على مرفقك أو داخل ذراعك قبل سكبه على الطفل.

• حافظ على دفء طفلك

يجب تجفيف الطفل بمجرد الانتهاء من الاستحمام، وذلك عن طريق تغطية رأس الطفل بمنشفة جافة منعشة لمنع الطفل من الشعور بالبرد، حيث يعد تغطية الرأس أمرًا مهمًا لأنه يحتوي على شعر رأس أقل ويمكن أن يصاب بالبرد بشكل أسرع، ويجب أيضا أن تبدأ الأم بغسل جسم الطفل أولاً ثم غسل الشعر أخيرًا، حتى لا يكون الرأس مبللاً لفترة طويلة.

• عدم استخدام الكثير من الماء

إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر، يمكنك تحميمه في أيام متتالية عن طريق إعطاء حمام إسفنجي يومًا والاستحمام المناسب في اليوم التالي، والحرص علي عدم صب الكثير من الماء على الطفل! وذلك لأنه يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالاختناق.

• تعامل معه بعناية

يجب الحرص على عدم غرز أي قطعة قطن داخل أذن الطفل أو أنفه، حيث يجب غسل الأجزاء التي يمكن رؤيتها فقط.

وأشار الأطباء إلى الحرص على عدم استحمام الطفل قبل سقوط الحبل السري، والذي يحدث عادة في غضون 14 يومًا من الولادة، ولكن يجب على الأم استخدام الاسفنجة المبللة حتى لا يسقط الحبل السري.