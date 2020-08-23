البنك المركزي التايلاندي: البنوك التجارية قادرة على مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا

قال نائب محافظ البنك المركزي التايلاندي رونادول نومنوندا، في بيان اليوم الأحد، إن البنوك التجارية في تايلاند تتمتع باستقرار مالي، وقادرة على مواجهة أي تداعيات اقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نومنوندا القول ردا على تقرير أشار إلى أن البنوك التايلاندية تواجه مشاكل إن رأس مال النظام المصرفي قوي، حيث بلغت نسبة كفاءة رأس المال 2ر19% بحلول نهاية يونيو الماضي، وهو مستوى مرتفع.

وأضاف أن البنوك تحقق أرباحا ولديها فائضا في السيولة.

وأشار نومنوندا إلى أن البنك المركزي طالب المؤسسات المالية بإجراء اختبارات الضغط، مضيفا أن النتائج أظهرت أن جميع البنوك تمتلك رأس المال الكافي للتعامل مع " الأزمة الحادة".

وأضاف أن هناك سياسات مالية ونقدية جاهزة لمساعدة الاقتصاد.

وأوضح نومنوندا أن البنك المركزي يعمل مع البنوك لإعادة هيكلة الديون وضمان سداد المقترضين لالتزاماتهم، مشيرا إلى أن ذلك سوف يساعد المؤسسات المالية في إدارة نوعية الديون ومنع زيادة الديون المعدومة.