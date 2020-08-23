 الصين: اقتصاد البلاد يمكن أن ينمو إذا ما تم تحقيق التوظيف المستهدف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين: اقتصاد البلاد يمكن أن ينمو إذا ما تم تحقيق التوظيف المستهدف

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 5:11 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 5:11 م

صرح لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الأحد، بأن الاقتصاد يمكن أن يسجل نموًا للعام الجاري ككل، إذا ما تمكنت البلاد من تحقيق المستهدف في مجال التوظيف، بإضافة تسعة ملايين وظيفة.

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن "تشيانج" دعا خلال زيارة لمدينة تشونجتشينج غربي البلاد، اليوم، إلى تعزيز الجهود والاستعداد لمواجهة حالات عدم اليقين بعدما حقق الاقتصاد نتائج إيجابية في الأشهر الماضية.

وتعمل الصين لدعم الشركات الأصغر ومشغلي الأعمال؛ ليتمكنوا من الحفاظ على وجودهم هذا العام في ظل جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية لها.

وعاد الاقتصاد الصيني للنمو في الربع الثاني، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي، في الربع المنتهي في يونيو، بـ3.2% على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

وتعهد رئيس مجلس الدولة الصيني، بتقديم دعم لصناعة السياحة ولصناعات أخرى في قطاع الخدمات؛ لاستعادة النشاط وتعزيز التعافي الاقتصادي.

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