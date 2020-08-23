مصدر: أقرب موعد لإطلاق قمر اصطناعي روسي سبتمبر المقبل

كشف مصدر في صناعة الفضاء الروسية، اليوم الأحد، أنه تم تحديد موعد أولي لإطلاق الأقمار الصناعية الروسية من سلسلة "جونيتس"، وسيكون أقرب موعد لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا اصطناعيا من هذه السلسلة 24 سبتمبر المقبل.

وقال المصدر إن "إطلاق ثلاثة أقمار صناعية طراز جونيتس-إم، والمقرر يوم 24 سبتمبر المقبل سيسمح باستبدال المركبات الفضائية التي اقترب عمرها الافتراضي من الانتهاء، من أجل الحفاظ على البنية الأساسية في التكوين المعتاد - 12 قمرا صناعيا (ثلاثة مركبات فضائية في أربع صورايخ )"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وذكر مصدر فضائي في يونيو الماضي أن روسيا تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية " جونيتس-إم" على متن صاروخ سيوز-2 بي 1 في سبتمبر، وهناك عمليات إطلاق أخرى مقررة في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وفقًا للمصدر، سيتم إطلاق أقمار اصطناعية أجنبية، وروسية مختلفة بالاشتراك مع الأقمار الصناعية جونيتس-إم.