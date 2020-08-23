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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 2865 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية)، بارتداء الكمامات الواقية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 65 شخصًا خلال 24 ساعة؛ لمخالفتهم قرار إيقاف صور أعمال البناء كافة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.