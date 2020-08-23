باكستان تفرض عقوبات على مسلحين متشددين لتجنب اتهامات هيئة مراقبة غسل الأموال

د ب أ

فرضت باكستان عقوبات على عشرات من الجماعات المسلحة المتشددة وقادتها امتثالا لقرارات مجلس الأمن الدولي، في إطار محاولة للابتعاد عن القائمة الرمادية لهيئة مراقبة غسل الأموال العالمية والتى يتم بها إدراج الدول التى تخفق فى مكافحة غسل الأموال.

وتشمل العقوبات تجميد الحسابات المصرفية للمجموعات والأفراد، بالإضافة إلى قيود السفر وحظر الأسلحة. وأصدرت الحكومة الإخطارات يوم الثلاثاء الماضي، لكن لم يتم نشرها في وسائل الإعلام المحلية إلا اليوم السبت.

وضمت قائمة العقوبات عبد الغني برادر كبير مفاوضي طالبان، العقل المدبر المزعوم لهجمات مومباي عام 2008، وحافظ سعيد وشبكة حقاني وقائدها. وتنظيمي القاعدة وداعش، وصرافين محليين.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعد فيه باكستان تقرير الامتثال الخاص بها بشأن خطة عمل من 27 نقطة من قبل مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي.

وحذرت الهيئة العالمية الحكومية من أنها ستخفض مرتبة البلد من الفئة الرمادية الحالية إلى قائمة سوداء تشمل عقوبات أكثر إذا لم يتم الوفاء بتوصياتها.