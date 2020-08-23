شركة تصدير أسلحة روسية: نتعاون بشأن مشاريع مع دول أفريقية

أعلنت "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، والمملوكة للدولة، اليوم الأحد أنها تتعاون بشأن العديد من المشاريع لتسليم معدات للقوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون في عدد من الدول الأفريقية.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ميخييف، لوكالة "تاس" الروسية، إن الشركة تهدف إلى توسيع جغرافية توريداتها ومنتجاتها العسكرية.



ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن جهود روسيا لتعزيز وجودها في أفريقيا جنوب الصحراء بعد القمة الروسية الأفريقية التي انعقدت عام 2019 في سوتشي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال: "على سبيل المثال، وقعت روس أوبورون إكسبورت هذا العام على أول صفقة خلال العشرين عاما الماضية لتسليم معدات بحرية روسية الصنع إلى إحدى دول تلك المنطقة، ويجري الآن العمل بشأن بعض المشاريع لشحن معدات لجهات عسكرية أخرى ولأجهزة إنفاذ القانون ووكالات مكافحة الإرهاب".