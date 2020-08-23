وسائل إعلام ليبية: إطلاق رصاص كثيف على المتظاهرين المنددين بوجود المرتزقة وتردي الأوضاع في طرابلس

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أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء الأحد، بأنه تم إطلاق النار بكثافة على المتظاهرين المنددين بوجود المرتزقة وتردي الوضع المعيشي والتدخل الأجنبي في العاصمة طرابلس.
وخرجت في العاصمة الليبية طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع.