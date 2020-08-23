محافظ البنك المركزي الصيني يحث البنوك على دعم الشركات الصغيرة

حث محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي)، يي جانج، البنوك على دعم الشركات الصغيرة من خلال الابتكارات في الخدمات والمنتجات المالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان نُشر على موقع البنك المركزي الصيني على الإنترنت اليوم الأحد أن يي قال في ندوة في مدينة خفي شرقي البلاد يوم الجمعة أن الوضع الاقتصادي الحالي "معقد وخطير".

وقال المحافظ إنه يتعين على البنوك تكييف الخدمات والمنتجات المالية، وزيادة الاستثمار في أبحاث التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا ودمج الخدمات المالية التي تقدمها في مقراتها وعبر الإنترنت.