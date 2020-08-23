مصدر بالسكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من جرارات جينرال إلكتريك الشهر المقبل

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن قرب وصول الدفعة الخامسة من صفقة توريد 110 جرارات أمريكية من طراز "جينرال إلكتريك"، إلى ميناء الإسكندرية بداية الشهر المقبل.

وقال المصدر، لـ"الشروق"، إن الدفعة الجديدة من الجرارات تضم 30 جرارًا جديدًا سيتم شحنها من الولايات المتحدة الأمريكية مطلع سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه عقب وصول الدفعة الخامسة سيصبح إجمالي الجرارات التي تم توريدها 100 جرارًا.

وأوضح المصدر أن الجرارات الجديدة التي تم توريدها وعددها 70 جرارًا؛ بدأ تشغيل بعض منها بالفعل في قطاع نقل الركاب لتحل محل الجرارات القديمة، بعدما تم إدخال 38 قطارًا جديدًا في الخدمة في إطار سعي وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لتحقيق طفرة في منظومة النقل.