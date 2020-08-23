تعرف على أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للجيش الليبي اليوم

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عقد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم مؤتمراً صحفياً استثنائياً، للحديث عن آخر المستجدات في ليبيا، مؤكداً أن قوات الجيش رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت.

وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي الاستثنائي للواء المسماري:

1-المبادرة التي وقعها فايز السراج هي للتسويق الإعلامي.

2-ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت.

3-خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية رصد الجيش الليبي سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.

4-حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم.

5-التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار.

6-الجيش العربي الليبي جاهز للرد علي أي محاولة للهجوم علي تمركزاته في سرت والجفره.

وكان المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا قد أصدرا، يوم الجمعة، بيانين منفصلين بشأن وقف إطلاق النار بشكل فورى وكامل وتنظيم انتخابات فى أنحاء البلاد. وصدر البيانان المفاجئان بعد زيارات عدة قام بها مسئولون أجانب إلى ليبيا فى الأسابيع الأخيرة، فيما لقى الإعلان ترحيب عربي ودولي واسع.