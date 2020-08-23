إقبال جماهيري كبير على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

قال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، إن عروض مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا خلال عروض أمس السبت.

وأشار بيان صادر، عن بيت الفنون الشعبية والاستعراضية، إلى أن برنامج عروضه في الإسكندرية تضمن العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، والذي يعد واحدا من أجمل عروض فرقة تحت ١٨، وذلك إلى جانب باقة من فقرات المتعة والإثارة والابداع للسيرك القومي، وذلك مع الإلتزام باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف الفنان مصطفى محسن مدير المسرح.

واستقبل مسرح محمد عبد الوهاب، ليلة أمس السبت، عددا من أعضاء جمعية أصحاب الإرادة لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة والأيتام بجانب جمهور الإسكندرية الذي تفاعل مع العروض والفقرات المقدمة للسيرك القومي وابدوا إعجابهم بالعرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب".

وتفاعل جمهور المسرح مع عرض الرواية الشهيرة للكاتب الإنجليزي لويس كارول عن رحلة "أليس في بلاد العجائب"، بعد أن حققت على مدار ليالي عرضه أعلى الإيرادات خلال موسمين عرضه على مسرح البالون بالعجوزة.