محافظ الجيزة: استمرار حملات النظافة وإزالة المخلفات ورفع 3630 طن مخلفات

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مشيرًا إلى أنه تم رفع 3630 طن مخلفات على مستوى المحافظة.

ووجه راشد -في تصريح اليوم الأحد- رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منطومة النظافة، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال: "إنه تم رفع 40 طنًا من جنوب الجيزة، و50 طنًا ببولاق الدكرور، و300 طن من العمرانية، و40 طنًا بالطالبية، و30 طنًا بالوراق، و30 طنًا بأكتوبر، و40 طنًا بالدقي، و42 طنًا من أبو النمرس، و35 طنًا بالصف، و40 طنًا بأطفيح، و60 طنًا بالبدرشين، و40 طنًا بالحوامدية، و50 طنًا بالعياط، و25 طنًا بالعجوزة، و70 طنًا بشمال الجيزة، و300 طن بالهرم، و22 طنًا بالواحات البحرية، بالإضافة إلى حملات هيئة النظافة والتجميل والتي رفعت من خلالها 1780 طن مخلفات وقمامة على مستوى الأحيا"ء.

وأشار إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات صلبة وتراكمات من قرى (برطس - الكوم الأحمر - البراجيل - بشتيل) بمركز أوسيم، بالإضافة إلى رفع 200 طن مخلفات من قرى (بهرمس - برقاش - أبوغالب - المنصورية) بمركز منشأة القناطر، لافتًا إلى أنه تم شن حملات نظافة بقطاع هضبة الأهرام لرفع مستوى النظافة حيث شملت الحملات رفع المخلفات من 14 قطعة ومنطقة.