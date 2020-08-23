الرقابة المالية: تطبيق اختبار «Stress Testing» على 10 شركات بسوق المال

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم تطبيق اختبار الإجهاد المالي أو ما يسمى بـ"Stress Testing"، على 10 شركات في سوق المال، تمثل 60% من سوق إدارة الأصول.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم تطبيق الاختبار على 80% من شركات التمويل العقاري التي تمثل 97% من حجم النشاط، و67% من شركات تأجير التمويل التي تستحوذ على 85% من حجم النشاط، و60% من شركات التخصيم التي تمثل 88% من حجم النشاط.

وأشار إلى أن تطبيق الاختبار على شركات وجهات التمويل متناهي الصغر شمل 18 جهة موزعة بين 6 شركات، و8 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، و4 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب).

وأكد أن الحصة السوقية لتلك الجهات مجتمعة تبلغ نحو 85% من حجم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وفي مجال سوق رأس المال تم تصميم 9 نماذج للسيناريوهات اهتمت بقياس تأثير عوامل المخاطر مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الفائدة ومعدلات التضخم، وتراوحت السيناريوهات لتلك المخاطر بين الافتراض الواقعي والمتفائل والمتشائم.