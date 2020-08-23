 الرقابة المالية: تطبيق اختبار «Stress Testing» على 10 شركات بسوق المال - بوابة الشروق
الأحد 23 أغسطس 2020 4:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الرقابة المالية: تطبيق اختبار «Stress Testing» على 10 شركات بسوق المال


نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 4:19 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 4:19 م

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم تطبيق اختبار الإجهاد المالي أو ما يسمى بـ"Stress Testing"، على 10 شركات في سوق المال، تمثل 60% من سوق إدارة الأصول.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم تطبيق الاختبار على 80% من شركات التمويل العقاري التي تمثل 97% من حجم النشاط، و67% من شركات تأجير التمويل التي تستحوذ على 85% من حجم النشاط، و60% من شركات التخصيم التي تمثل 88% من حجم النشاط.

وأشار إلى أن تطبيق الاختبار على شركات وجهات التمويل متناهي الصغر شمل 18 جهة موزعة بين 6 شركات، و8 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، و4 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب).

وأكد أن الحصة السوقية لتلك الجهات مجتمعة تبلغ نحو 85% من حجم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وفي مجال سوق رأس المال تم تصميم 9 نماذج للسيناريوهات اهتمت بقياس تأثير عوامل المخاطر مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الفائدة ومعدلات التضخم، وتراوحت السيناريوهات لتلك المخاطر بين الافتراض الواقعي والمتفائل والمتشائم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك