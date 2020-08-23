ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ربما يؤدي إلى عودة القيود الأكثر صرامة

تدرس الحكومة الكورية الجنوبية حاليا الحاجة رفع قيود التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى لها ، مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا منطقة العاصمة سول ومدينة بوسان، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتدرس الحكومة حاليا الحاجة إلى تطبيق قيود المستوى الثالث، طبقا لما ذكرته جيونج يونج كيونج، رئيسة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد في تصريح لها.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 397 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 387 انتقال محلي للعدوى و10 حالات قادمة من الخارج.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 17 ألفا و399 إصابة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وفرضت الحكومة الكورية المرحلة الثانية من التباعد الاجتماعي على نطاق الدولة ابتداء اليوم الأحد.

ويقول الخبراء إن قرار الحكومة رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المرحلة الثانية خشية انتشار العدوى على نطاق البلاد، ربما لن يكون كافيا للحد من وتيرة انتشار العدوى.

ولم تقع أي حالات وفاة جديدة من المرض ليبقى إجمالي المتوفين عند 309 وفيات.

وارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 31 حالة ليصل إلى 14 ألفا و 200 حتى منتصف ليلة أمس.

وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج في العزل الصحي 2890 شخصا، بزيادة قدرها 366 شخصا، ومنهم 30 في حالة خطيرة أو حرجة.