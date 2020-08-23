وزير الثقافة تسلم جوائز الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي، التي نظمها صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وذلك بمسرح الجمهورية وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأعضاء لجنة التحكيم الذين كرمتهم وزيرة الثقافة، وهم ‬الدكتور مصطفى محمد، وعضوية كلًا من الموسيقار الكبير هاني شنودة، الدكتورة إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، والفنان الدكتور أحمد إبراهيم.‪

وقالت "عبد الدايم" إن الدورات المتتالية لمسابقة الصوت الذهبي أكدت ثراء وخصوبة التربة الإبداعية في مصر، مضيفة أن اكتشاف ورعاية المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب، واكتشاف قدراتهم الفنية يعمل على خلق جيل جديد من المبدعين، القادرين على استعادة أمجاد الطرب، واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن.

وأشادت بالمتنافسين الذين أظهروا مستوى فني مميز، مؤكدة أن التصفيات شهدت مشاركات متعددة لمجموعة من الواعدين من مختلف المحافظات مما يجسد السعي المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالى حيث فاز بالمركز الأول محمد أحمد أحمد (بورسعيد)، المركز الثاني أسماء عبده أحمد (الدقهلية)، المركز الثالث محمد علي صبري (المنيا)، المركز الرابع كريم حراجي أحمد (الأقصر)، المركز الخامس رحمة ضاحي أبو الحمد (القليوبية)، المركز السادس محمد طارق مصطفى (الإسكندرية)، المركز السابع إسلام محمد فاروق (أسيوط)، المركز الثامن عبد الله محمد لبيب (القاهرة)، المركز التاسع مازن حلمي السيد (الجيزة)، المركز العاشر فرح السيد عمرو (الإسكندرية).

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادات المشاركة المتميزة لكل من إبراهيم محمد إسماعيل (شمال سيناء)، دينا ساهر لطفي (الجيزة)، أحمد صبحي أحمد (البحيرة)، مصطفى حنفي صلاح (الإسكندرية)، أحمد محمد سعد (الجيزة).

وتضمن الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية من زمن الفن الجميل أداها باقتدار الأصوات الشابة الفائزة بجوائز المسابقة.