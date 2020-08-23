 أوليفيرا يفوز بجائزة ستايريان الكبرى للدراجات النارية - بوابة الشروق
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أوليفيرا يفوز بجائزة ستايريان الكبرى للدراجات النارية

رويترز
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 4:29 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 4:29 م

فاز ميجيل أوليفيرا متسابق فريق كيه.تي.إم تيك3 بسباق جائزة ستايريان الكبرى للدراجات النارية في النمسا يوم الأحد ليصبح أول برتغالي يحقق الفوز في هذه السباقات.

وتوقف السباق بعد حادث مروع تعرض له مافريك بينياليس أحد المنافسين على لقب البطولة.

وتمكن أوليفيرا من تجاوز جاك ميلر متسابق براماك دوكاتي وبول إسبارجارو متسابق كيه.تي.إم المنطلق من الصدارة في اللفة الأخيرة من السباق ليحقق أول انتصار في هذه الفئة المتميزة لفريقه كيه.تي.إم تيك3.

وقبل ذلك تعرض بينياليس لحادث كبير عند المنعطف الأول عندما كان يسير بسرعة عالية (نحو 225 كيلومترا في الساعة) وأضطر للقفز عن دراجته بسبب عطل في المكابح لتصطدم الدراجة بحاجز هوائي وتندلع فيها النيران.


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