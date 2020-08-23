مستشار الرئيس اللبناني: انفجار اليوم سببه قنبلة يدوية قديمة الصنع

قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن الانفجار الذي سُمع في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير في جبل لبنان، اليوم ناتج عن انفجار قنبلة يدوية قديمة الصنع.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن القنبلة انفجرت نتيجة للتأثر بالحرارة الناتجة عن حريق بالقرب من هذه المنطقة، موضحًا أن هذه الانفجار لم تنتج عن أي خسائر.

وفي الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة قال إن المشاورات لاتزال مستمرة، متوقعًا بدء تقديم الاقتراحات الخاصة بالأعضاء بنهاية الأسبوع المقبل.

وأعلن أن سعد الحريري، رئيس كتلة تيار المستقبل، من ضمن الأسماء التي تم ترشيحها، مضيفًا أن «هناك أسماء أخرى مرشحة لكن لم يتم الاتفاق بعد».

وتابع أن تشكيل الوزارة الجديدة خلال الظروف الحالية يتطلب توافق وطني، قائلًا: «الأمر يتطلب مزيدًا من المشاورات بين الأقطاب السياسية».

وكان سُمع اليوم، دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدًا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، وتسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة، وحضرت عناصر من القوى الامنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.