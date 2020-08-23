روسيا: الغرب يقترح رسم الخطوط العريضة لبيلاروس وفقًا لأنماطه الخاصة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "إن الغرب يقترح رسم الخطوط العريضة لبيلاروس وفقاً لأنماطه الخاصة".

وأضاف لافروف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد- "أن عدم قدرة شركائنا الغربيين على التفاوض هي حقيقة مهمة تكفي لأن تأخذ بعين الاعتبار، وليس من جانبنا نحن فقط".

وتابع: "الغرب يحاول رسم الخطوط العريضة لبيلاروس وفقاً لأنماطه الخاصة وتقديم وساطته في نفس الوقت.. وبالطبع لن نكون ضد أي قرار ستقبله القيادة البيلاروسية فيما يتعلق بالحوار مع شعبها، ولكن عندما يقول الغرب إن الوساطة فقط بمشاركة الدول الغربية ستكون فعالة، فإن الجميع مازال في ذاكرته، كما كان الحال في أوكرانيا، حيث تحولت الوساطة الغربية إلى عجز تام لشركائنا".