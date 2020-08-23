الكهرباء: نسمح بتقسيط مديونية الاستهلاك على 24 شهرا بدون فوائد حسبكل حالة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تسعى لحساب دقة استهلاك الكهرباء للمواطنين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسهل على المواطنين السداد لتشجيعهم على عدم تراكم الأقساط.

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن المواطنين مهتمين بسداد استهلاكهم، لأن التراكم يزود من الأعباء عليهم، ذاكرًا أن شركة الكهرباء تسمح بتقسيط مديونية الاستهلاك على 24 شهرًا حسب كل حالة ومديونيتها.

وأوضح أن المشتركين من صغار المستهلكين يمكنهم التنسيق مع الشركة التابعين لها، ليدفعوا جزءًا ثم تقسيط المبلغ المتبقي، مؤكدًا تسهيل الدولة على المواطنين، حتى لا يتم انقطاع التيار الكهربي.

وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية بضرورة رفع نسب التحصيل مع الالتزام بكافة أشكال التسهيلات للمواطنين لسداد مديونياتهم بالتقسيط و بدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، خاصة مع بدء تحصيل فاتورة أغسطس بالأسعار الجديدة التى قد تتسبب فى تراكم المديونيات على بعض المواطنين.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك و لم يتمكنوا من سدادها، موكداً أن شاكر وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.