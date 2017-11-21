 ميليشيات تطلق النار على متظاهرين ليبيين في العاصمة طرابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميليشيات تطلق النار على متظاهرين ليبيين في العاصمة طرابلس

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:57 م

بثت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو يظهر فيه ميليشيات يطلقون النار على متظاهرين نددوا بفساد حكومة السراج وسوء الأحوال المعيشية.

وكانت تظاهرات خرجت في طرابلس تطالب بضرورة الحفاظ على ماتبقى من أرض الوطن، ومن ينهب مقدرات الشعب الليبي.


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