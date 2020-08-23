مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات جوية على مواقع للحوثيين شمال اليمن

شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات للحوثيين في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في "جبهة النضود" وأعقبها انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب استمرت لأكثر من ساعة.

كما استهدفت غارات آخرى، حسب ما أفاد البيان، "ناقلات تحمل تعزيزات بشرية وعتاد كانت في طريقها إلى ذات الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها".

وذكر البيان، أن الطيران استهدف أيضا مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبل اللوذ، ومواقع وآليات في منطقة قرن جعاس، ومواقع في برقا لشرع" وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات".

ومنذ أيام تدور مواجهات في محافظة الجوف، خلفت العديد من القتلى والجرحى، فيما أعلن الجيش اليمني خلال الأيام الماضية سيطرته على عدة مواقع في ذات المحافظة.

وتتقاسم الحكومة اليمنية والحوثيون السيطرة على محافظة الجوف، المرتبطة بحدود برية مع المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر واحدة من أكبر المحافظات مساحة.