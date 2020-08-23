التحقيق مع مدير شركة لاتهامه بزعم توظيف الشباب في الإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الأحد، حجز مدير شركة "غير مرخصة" على ذمة التحريات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء من شخصين على 800 جنيه، بزعم توفير فرص عمل لهما، وتعيينهما كأفراد أمن بشركة حراسة، وطلبت تحريات المباحث، والتحفظ على المضبوطات.



وكان ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، تمكنوا من ضبط مدير الشركة "الوهمية" وتم إخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، بالواقعة، عقب إبلاغ المجني عليهما، والمقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، بالنصب عليهما.



وكشفت التحريات، أن المتهم محل إقامته دائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه، استغل رغبة الشباب في الحصول على فرص عمل، واتخذ من مقر شركته "الوهمية"، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وكرًا لممارسة نشاطه، واستولى من الشخصين على المبلغ المالي؛ بزعم إلحاقهما بوظيفة فرد حراسة وأمن بإحدى الشركات، مدعيًا أن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه في مقر الشركة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مجموعة من "عقود العمل، ومسوغات التعيين للعديد من الشباب راغبي العمل، ووثائق التعارف الخاصة بضحاياه بأسماء أشخاص مختلفة، وأوراق خاصة بالدعاية لشركته، وصور إيصالات استلام نقدية".



وبمراجعة الجهات المختصة، تبين أن الشركة لم يصدر لها ثمة تراخيص بمزاولة مهنة إلحاق العمالة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقر بنشاطه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق..