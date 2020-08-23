طه إسماعيل: «هناك لاعبون كتير عليهم التواجد في الأهلي»

هاجم طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي بعض لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الزمالك 1-3، مساء السبت، في الجولة 21 من بطولة الدوري.

صرح طه إسماعيل عبر قناة (أون تايم سبورتس) "للأسف.. الأهلي يضم لاعبين أرى أنهم كتير عليهم يلعبوا في النادي، لا أهاجم أحدا بشخصه ولكن أدائه".

وأشار "مروان محسن أضاع على نفسه فرصة هدف مؤكد، لأنه تخيل أنه كان متسللا، رغم أن تمركزه صحيح، المهاجم يجب أن يكون ذكيا، يستغل أي فرصة، ثم ننتظر قرارات التحكيم".

وشدد "الأهلي بالطبع يحتاج لصفقات، هناك لاعبون ليس من السهل تعويضهم، فالفارق في مستوى البدائل على الأطراف بين من كان يلعب ومن يلعب حاليا كبير، لذا الأداء التكتيكي لا يعمل كما كان عليه في بداية الموسم".

وتابع "أرى أن الأهلي بحاجة لتدعيم من أجل بطولة إفريقيا، هذا كلام لابد أن أقوله، إذا قلت غير ذلك خطأ، هذه حقيقة، في مباراة الزمالك وقبلها أسوان وإنبي، تحدثت في الاستوديوهات التحليلة عن الترهل بين خطوط الفريق".

وأتم طه إسماعيل بقوله "خسارة الأهلي أمام الزمالك ليست وليدة اليوم، ولكن بعد فترة كورونا هناك عيوب عديدة ظهرت بالفريق".