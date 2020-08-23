محافظ الدقهلية: حصر شامل لمحطات تقوية المحمول وتقنين أوضاع المخالف منها

طالب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعمل حصر شامل لجميع محطات تقوية شبكات المحمول التي أقامتها شركات المحمول بنطاق محافظة الدقهلية، وسرعة تقديم طلبات تقنين الأوضاع للمحطات المخالفة منها من قبل الشركات التابعة لها وذلك حرصا على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية لمسئولي شركات المحمول العاملة بالدقهلية، وتضم شركات فودافون وأورنج والمصرية واتصالات مصر، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ومسؤولي إدارات المتابعة والشئون القانونية، وتيسير الأعمال بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم اللازم لجميع شركات المحمول العاملة على أرض الدقهلية، لافتا إلى أن هناك حقوقا للدولة واجب استيفائها وفقا للقانون، مشيرا إلى سرعة تقنين أوضاع المحطات المخالفة والتي نفذتها الشركات على عقارات مخالفة لتقوية شبكات المحمول لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة التزام المحطات بالاشتراطات اللازمة من كافة الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة منها، وكلف المحافظ مسئولى شركات المحمول بسرعة موافاة المحافظة على وجه السرعه بكشف مسلسل بالمحطات المخالفة سواء كانت على عقارات مخالفة أو أراض الفضاء بالمدن أو أراض زراعية داخل القرى، وذلك لسهولة التعامل مع كافة المحطات.

وأكد حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات التي تمكن الشركات من ممارسة عملها ولكن في إطار من القانون حرصا على حقوق الجميع.