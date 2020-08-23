البعثة الأممية في ليبيا: عمليات قتل واعتقال في الأصابعة جنوب طرابلس

الأكثر قراءة
تسجيلات ولقاءات جنسية.. الإدارية العليا تكشف أسباب عزل عميد سابق بجامعة بنها
عزل عميد سابق بجامعة بنها لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية
برلمانيون يطالبون باجتماعات عاجلة مع الحكومة لإنجاح التصالح في المخالفات
عميد التربية الرياضية بكفر الشيخ ردا على واقعة الطالب أحمد عمر: افتقد أحد الشروط المؤهلة للالتحاق
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن هناك عمليات قتل واعتقال في الأصابعة بجنوب العاصمة طرابلس، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد.وخرجت في طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع ووجود المليشيات والتدخل الأجنبي.