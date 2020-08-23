البعثة الأممية في ليبيا: عمليات قتل واعتقال في الأصابعة جنوب طرابلس

قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن هناك عمليات قتل واعتقال في الأصابعة بجنوب العاصمة طرابلس، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد.

وخرجت في طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع ووجود المليشيات والتدخل الأجنبي.