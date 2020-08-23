 البعثة الأممية في ليبيا: عمليات قتل واعتقال في الأصابعة جنوب طرابلس - بوابة الشروق
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البعثة الأممية في ليبيا: عمليات قتل واعتقال في الأصابعة جنوب طرابلس

هدى أمين
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:56 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:56 م

قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن هناك عمليات قتل واعتقال في الأصابعة بجنوب العاصمة طرابلس، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد.
وخرجت في طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع ووجود المليشيات والتدخل الأجنبي.


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