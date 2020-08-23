رئيس هيئة التأمين الاجتماعي: وجدنا نحو 27 ألف مستحق لم تُدرج له العلاوات الخمس

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتشكيل لجنة قانونية لدراسة المؤسسات الصحفية وكل القطاع الخاص الذي لم يستفد من قانون العلاوات.

وأضاف «عوض» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أنه لابد من توافر ثلاثة شروط لصرف العلاوات، وهي: «قرار منح العلاوة، أن ينزل ضمن المرتب، وأن يكون العلاوة سجل عنها اشتراطات المعاش».

وذكر أن الهيئة وجدت حوالي 27 ألف حالة مستحقة لم تُدرج لأسباب فنية، مضيفًا أن الهيئة قررت صرف العلاوات الخمس لحوالي 60 ألف مستفيد، إضافة إلى صرف الربع الأول من متجمد فروق المعاشات.

وأكد أن القرار طُبق على المؤسسات الصحفية، متابعًا: «زرنا كل المؤسسات الصحفية ونظرنا إلى كشوف المرتبات منذ عام 2006 وتأكدنا من إدراج العلاوة في المرتب».

وأعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، أنه من المقرر بدء صرف أول دفعة من متجمدات العلاوات الخمسة لعدد 58 ألفا و225 مستفيدا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، في 1 سبتمبر المقبل.