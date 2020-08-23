أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية، بناحية بني حرب دائرة مركز شرطة طهطا شمالي سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية بني حرب دائرة المركز.

وتبين إصابة كلاً من: "طرف أول، علام.ف 22 عاماً سائق مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس، ومحمد.ف” 36 عاماً مزارع، مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وسعاد.م 60 عاماً ربة منزل، مصابة بكسر بمشطية اليد اليسرى، ونجاة.ف 43 عاماً ربة منزل".

ومن "الطرف الثاني، محمد.ع 34 عاماً عامل شقيق زوج الرابعة من الطرف الثاني، وعشري.س 60 عاماً مزارع، وحمادة.م 26 عاماً مزارع، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب الخلافات العائلية؛ تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.