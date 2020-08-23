أكد المتحدث الرئاسي الإندونيسي فادجرول راشمان، اليوم الأحد، أن الرئيس جوكو ويدودو لا يعتزم إجراء تعديل وزاري قريبا، مضيفا أن الرئيس يركز على إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة انتارا الإندونيسية عن راشمان القول اليوم "جميع الوزراء بالمجلس يركزون على التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا وتعافي وتحول الاقتصاد الوطني، لذلك لا توجد خطط لإجراء تعديل وزاري".

وكان الرئيس ويدودو، قد شدد على أهمية العمل السريع والذي يتميز بالابتكار بين صفوف الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وتعاون جميع الجهات للهروب من الأزمة الصحية والاقتصادية.

وقال راشمان: "مجددا، لا يوجد تعديل وزاري، الرئيس جوكو ويدودو أصدر أوامره لجميع الوزراء بالتركيز على عملهم والتركيز على جهود التعامل مع الأزمة وسبل تحويلها لقفزة كبيرة في جميع المجالات".