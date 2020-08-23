العربية: متظاهرون يضرمون النار في شوارع العاصمة الليبية

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أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن متظاهرين أضرموا النار في شوارع العاصمة الليبية طرابلس.وخرجت في العاصمة الليبية طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع ووجود المليشيات والتدخل الأجنبي.