العربية: متظاهرون يضرمون النار في شوارع العاصمة الليبية

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن متظاهرين أضرموا النار في شوارع العاصمة الليبية طرابلس.

وخرجت في العاصمة الليبية طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع ووجود المليشيات والتدخل الأجنبي.