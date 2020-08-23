 العربية: متظاهرون يضرمون النار في شوارع العاصمة الليبية - بوابة الشروق
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العربية: متظاهرون يضرمون النار في شوارع العاصمة الليبية

هدى أمين
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:06 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن متظاهرين أضرموا النار في شوارع العاصمة الليبية طرابلس.
وخرجت في العاصمة الليبية طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع ووجود المليشيات والتدخل الأجنبي.


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