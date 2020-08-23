سخر العديد من رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مروان محسن مهاجم الأهلي، وذلك بعدما تصرف بشكل غريب مع إحدى هجمات المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الأخير ( 3 - 1).

وتصرف مروان محسن مع إحدى هجمات الأهلي في المباراة بشكل أثار دهشة الجماهير، حيث مرر أليو بادجي له الكرة داخل منطقة الجزاء، وتركها بعد أن ظن أنه متسللا.

ونصح عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق، مروان محسن مهاجم المارد الأحمر، بأنه يحصل على إجازة من أجل مراجعة نفسه، وأن يبتعد عن كرة القدم لفترة.

مجموعة من المنشورات والتغريدات تسخر من لقطة مروان محسن..

بادجي بيباصي إنفراد لمروان

مروان : pic.twitter.com/vigKkZk2Ug — Sarcasm Station (@Sarcasm_Station) August 22, 2020

مروان محسن :

في الحقيقة انا معنديش اي دوافع للاستمرار pic.twitter.com/HS5yNyhR0K — Mahmoud Reda (@Mahmoud48643232) August 22, 2020

بادجي لعب ثرو لمروان محسن مفيهوش ريحه الاوفسايد



مروان محسن :. pic.twitter.com/yB2TgftlEP — Sarcasm Station (@Sarcasm_Station) August 22, 2020