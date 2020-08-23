 لافروف: الولايات المتحدة تطرح مطالب غير واقعية في مفاوضات الأسلحة النووية - بوابة الشروق
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لافروف: الولايات المتحدة تطرح مطالب غير واقعية في مفاوضات الأسلحة النووية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 9:24 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 9:24 م

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة طرحت مطالب غير واقعية في المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، مؤكدا أن روسيا لا تنوي تلبيتها.

وأضاف لافروف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد - إنه يعرف النتيجة النهائية للمفاوضات، إلا أنه دعا الأمريكيين بشكل صريح إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، التي ينقضي سريانها في فبراير، مبينا أن بلاده مهتمة بتمديدها دون أي شروط مسبقة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه روسيا مرارا استعدادها لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة، لم تعرب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبتها في ذلك، فيما دعت إلى مفاوضات حول اتفاق ثلاثي أوسع بشأن الأسلحة النووية يضم الصين. .


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