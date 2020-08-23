 أستاذ علوم بحار: مستلزمات الوقاية من كورونا بدأت تظهر في البحرين الأحمر والمتوسط - بوابة الشروق
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أستاذ علوم بحار: مستلزمات الوقاية من كورونا بدأت تظهر في البحرين الأحمر والمتوسط

هدى أمين
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 7:34 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 7:34 ص

قال الدكتور مجدي علواني، رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس، إن مخلفات المستلزمات الوقائية لفيروس كورونا المستجد من الممكن أن تتسبب في تلوث البحار والمحيطات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن المستلزمات الوقائية تنتقل للبحار والمجاري المائية بطريقة غير مباشرة، لافتًا إلى أنها بدأت تظهر في البحرين المتوسط والأحمر.
وأشار إلى تدشين مبادرة لجعل الشواطئ وبخاصة شواطئ البحر الأحمر والفنادق السياحية خالية من المواد البلاستيكية وبما فيها مستلزمات الوقاية، بالتزامن مع ظهور وباء فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من إلقاء القفازات والكمامات في البحار والمحيطات.


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