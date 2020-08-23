قالت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون البحوث الإكلينيكية يتضمن تشكيل لجنة تتكون من 15 عضوًا تختص بالجوانب المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الأطباء.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «دائرة الحدث»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن لجنة الصحة بالبرلمان أصدرت العديد من القوانين المهمة، مثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي عجزت عن إصداره عدد من الحكومات لمدة 17 عامًا، قائلة: «البرلمان الحالي أكتر برلمان اشتغل».

وأكدت أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل حلم لكل المصريين، متابعة أنه يكفل حق المريض الذي لا يمتلك القدرة المادية على العلاج.

وأوضحت أن لجنة المسؤولية الطبية تتكون من قاضي مجلس دولة وطبيب تابع للطب الشرعي، قائلة: «فيها كل الجهات المعنية».

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