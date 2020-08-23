أكد وائل جمعة، قائد الأهلي الأسبق أن الأحمر دائمًا ما يكون تحت الضغط، مُشيرًا إلى أن هدف الفريق كان دائمًا مختلفًا عن أهداف غريمه التقليدي الزمالك –دون الإشارة إلى اسمه-.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع تويتر :"صباح الخير، دائما الأهلي يكون تحت الضغط، إذا كنت تعتقد أن الحياة في الأهلي وردية وجميلة فأنت لا تعلم ما معنى الأهلي، سواء مسئول أو لاعب أو عامل أو مشجع".

وأضاف :"الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 14 نقطة، وانظر لحزن الجماهير، (هدفنا غير هدفكم خالص)، وما حصل بالأمس يجب أن يفيقنا لما هو قادم، وكلنا معاك يا أهلي".

وكان الأهلي قد خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس السبت أمام الزمالك في الأسبوع 21 من الدوري.