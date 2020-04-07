 السيطرة على حريق 20 نخلة بالقرب من حديقة الفسطاط - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق 20 نخلة بالقرب من حديقة الفسطاط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب - محمد أبوعوف :
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:11 م

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، على حريق شب فى أشجار نخيل بالقرب من حديقة الفسطاط، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقت غرف الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغا بنشوب حريق فى 20 نخلقة بالقرب من مرور عين السيرة، وفور انتقالقوات الدفاع المدنى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومرور القاهرة، التى فرضت كردونا أمنيا فى محيط الحريق، وتبين أن النيران نشبت فى 20 نخلة دون سقوط ضحايا أو مصابين.

وأمر مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، بتشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب الحريق.

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