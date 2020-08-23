ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في البحيرة

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ألقى قطاع الأمن العام القبض على عنصر إجرامي اشترك مع آخرين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تكوين 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات مُتخذين من قطعة أرض زراعية بمحل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات هربوا وبملاحقتهم أمكن ضبط أحدهم وبحوزته 250 جراماً لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

وأثناء مطاردة القوات المتهمين الهاربين بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح ناري كان بحوزته فبادلته القوات بالمثل، حيث عُثر بخط سير هروب المتهمين على (بندقية آلية

وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته، والمتهمين الهاربين للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.