تخوض أمريكا سباق التوصل لمصل علاجى ضد فيروس كورونا المستجد بكل قوة، ولكن أزمة أخرى تنتظر أمريكا حال توصلها للمصل المنتظر؛ إذ سيزيد الطلب على الجرعات العلاجية واستهلاك مخزون السرنجات الأمريكى الذي يأكد الخبراء عدم جاهزيته لذلك.

وقال تروى كريكباتريك متحدث شركة "بى بى" الأمريكية المسؤولة عن إمداد السوق الأمريكى بـ57% من حاجته للسرنجات، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه على الحكومة الأمريكية التأهب لتبعات إنتاج المصل بكميات كبيرة، إذ عليهم الاتفاق مع شركات الأدوية مبكرا لإعداد كميات كبيرة كافية من السرنجات.

وأضاف أنه إذا طُلب من شركته بشكل عاجل تجهيز شحنة 160 ألف سرنجة في شهر، فلن تستطيع توفيرها؛ ما يزيد الخطر بحدوث أزمة.

وقد صرح مدير هيئة الصناعات الدوائية الأمريكية المتقدمة، في مايو الماضي، بأن المخزون الأمريكى من السرنجات بالوقت الحالى لا يتخطي 15 مليون سرنجة.

وقال المركز اليسارى للمستقبل الأمريكي، إن الولايات المتحدة بحاجة لمخزون يبلغ 460 ألف سرنجة على الأقل لتغطية المرحلة الأولى من برنامج مصل كورونا، فيما تأكد حكومة الرئيس ترامب أنه على الولايات المتحدة زيادة إنتاجها للسرنجات بـ850 مليون سرنجة إضافية، لأن مفعول المصل المتوقع لكورونا قصير الأمد لذا سيتم توفير أكثر من جرعة واحدة لكل شخص.

ولا يوجد في إنتاج السرنجات بالسوق الأمريكى سوي 5 شركات فقط والتى تنتج سنويا مجتمعة 660 مليون سرنجة.

ويقول براشنت ياديف بروفيسور السلاسل التمويلية للأدوية، إن المرحلة الأولى من برنامج المصل لن تشكل صعوبة ولكن المرحلة التالية التي ستتطلب مليارات الجرعات هي ما ستتسبب في أزمة نقص السرنجات ما يتطلب سرعة الاستعداد من الإدارة الأمريكية.

يذكر أن شركة فايزر الأمريكية لصناعة السرنجات تعتمد على استيراد المادة الخام للتصنيع ما يعرض موردها للنقص حال حدوث أزمة مشابهة حول العالم.