التنمية المحلية بدمياط: أنشأنا 30 ألف وحدة سكنية

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، إن الجهاز أحدث خلال الأربع سنوات الأخيرة بالعديد من التطورات.

وأضاف في حوار خاص لفضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن الجهاز أنشأ ما يعادل 30 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن تطوير طرق المدينة بأكملها من خلال إنشاء المداخل الرئيسية، وتطوير الطريق الدولى الساحلي القديم.

وأشار إلى تطوير الطرق الداخلية للأحياء الأول والثالث والرابع، متابعًا أن التعديلات لازالت مستمرة في الحي الثاني والخامس والسادس، بالإضافة إلى تشجير الشوارع.

وأكد على الاهتمام بالقطاع التعليمي، من خلال تأسيس سبع مدارس، منهم واحدة دولية، لافتًا إلى أن: «المدارس أصبحت تغطي كل أحياء المدينة».

وتابع أنه تم إنشاء ما يعادل ستة أسواق تجارية، بجانب تأسيس مركز صحي في الحي السادس، فضلًا عن تطوير الحديقة المركزية التي تمتد على مساحة 50 ألف فدان، معلقًا: «من أفضل الحدائق على مستوى المدن».

وأعلن عن بدء تسليم سكن مصر المكون من أربعة آلاف و824 وحدة سكنية، مشيرًا إلى الإسكان الفاخر الذي يصل عدد الوحدات به إلى ثلاثة آلاف و 144 وحدة.