 ليكرز يهزم بورتلاند للمرة الثانية في الدور الفاصل لدوري السلة الأمريكي - بوابة الشروق
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ليكرز يهزم بورتلاند للمرة الثانية في الدور الفاصل لدوري السلة الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 11:58 ص

تغلب فريق لوس أنجليس ليكرز على مضيفه بورتلاند ترايل بليزيرز 116 /108 فجر الأحد في الجولة الثالثة من الدور الفاصل الأول للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتفوق ليكرز على بورتلاند 2 /1 بعد انقضاء ثلاث جولات من الدور الفاصل حيث حقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي بعد خسارته في المباراة الأولى.

وسجل ليبرون جيمس 38 نقطة و12 متابعة وثمان تمريرات حاسمة وأضاف انتوني ديفيز 29 نقطة لفريق ليكرز من بينها 12 نقطة في الربع الأخير.

وتجمع المواجهة الرابعة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل.

وانتهى الربع الأول بتقدم بورتلاند 29 /25 ثم عزز صاحب الأرض تقدمه في الربع الثاني وأنهاه بنتيجة 57 /53 لكن ليكرز تألق في الربع الثالث ليفرض تقدمه بنتيجة 93 / 86 قبل أن ينهي المباراة لصالحه بفارق ثمان نقاط.

وفي مباريات أخرى فاز ميامي هيت على إنديانا بيسرز 124 /115 وميلواكي بكس على اورلاندو ماجيك 121 /107 واوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس 119 /107.


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