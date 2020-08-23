وزير التعليم العالي: مستعدون بالكامل لمواجهة أي موجة ثانية من كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف أزمة كورونا تمت إدارته بشكل مؤسسي منذ البداية، مؤكدًا استعداد الدولة بالكامل لأي موجة ثانية قد تحدث.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الدولة اكتسبت خبرة متراكمة خلال الشهور الماضية في التعامل مع الأزمة، متابعًا: «مافيش حد تعب فترة طويلة إنه يلاقي مكان، والأدوية مانقصتش، والمستلزمات كلها كانت على قدر ما يرام»، بحسب تعبيره.

وذكر أن الدولة بمؤسساتها، ابتداءً من وزارة الصحة ومرورًا بالتعليم العالي وانتهاءً بالمجتمع المدني والقطاع الخاص، استطاعت التغلب على الأزمة، لافتًا إلى استمرار العمل في المستشفيات الجامعية حتى أول سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه سيتم تقييم الموقف مرة أخرى، لتبقى المستشفيات الجامعية كخط دفاع إذا لزم الأمر حتى حال وجود أعداد قليلة، مضيفًا أنه سيتم تدريب الأطقم الطبية من ذوي الخبرة لدفعات أخرى، استعدادًا لوجود أي موجة ثانية خلال الشتاء.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع المركز القومي للبحوث وبعض المراكز البحثية في الجامعات من أجل التوصل لمصل علاج لكورونا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التجارب الأولية لأربع أمصال على الحيوانات، مستطردًا: «نحن موجودون على الخريطة، ونبدأ بالتعامل مع الأمصال على مجموعة بسيطة من المتبرعين لقياس مدى فعاليتها».