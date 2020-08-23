 وزيرة الصحة: أجد صعوبة في النوم ساعتين متواصلتين.. وأتابع كل حالات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الصحة: أجد صعوبة في النوم ساعتين متواصلتين.. وأتابع كل حالات كورونا

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 5:42 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 5:42 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لمكافة كورونا من أسباب النجاح في إدارة الأزمة، مشيدة بتعاون أجهزة الدولة كافة منذ بداية الأزمة.

وأضافت «زايد» خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الوزارة منذ بداية الفيروس اهتمت بالعامل الإنساني، سواء لمقدم الخدمة أو للمريض والمجتمع، معقبة: «لم يثر فينا أحد زعزعة المجتمع بأي رسالة تحمل زعرا، ولم يتكاسل أحد منا بالدعم النفسي للأطباء والمرضى».

وتابعت: «كنا نوصل الليل بالنهار.. وكنت ومازلت أجد صعوبة في النوم ساعتين متواصلتين، حتى أنني لا أعرف في أي يوم أكون، لأنني أتابع حالة حالة ودكتور دكتور وممرض ممرض ومسعف مسعف»، بحسب تعبيرها.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أهمية الحرص على العامل الإنساني في التغلب على أزمة كورونا.


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