رئيس قسم المناعة بطب عين شمس: لا نمتلك مناعة القطيع

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن لجنة إدارة أزمة كورونا يوجد بها سياسيين استطاعوا إدارة الأزمة بشكل متميز، مشيرًا إلى استباقية مصر في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن إدارة الأزمة في دول كبرى أخرى لم يكن على نفس المستوى، ذاكرًا أن الولايات المتحدة والبرازيل ورسيا والهند سجلت أعلى معدلات إصابة.

وأوضح أن «مناعة القطيع عبارة عن أنه إذا حدث وعدد كبير من الناس تم إصابتهم سيجعل فرص انتشار المرض أقل»، متابعًا: «تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال يعطي فرصة كبيرة لأن يمتلك العديد من الأطفال أجسامًا مضادة ضد شلل الأطفال».

وأشار إلى أن الدول تستطيع الاعتماد على مناعة القطيع عن طريق التحصين باللقاح، مضيفًا أنه من الممكن عمل مناعة القطيع إذا أصيب 60% من المواطنين، لأن الفيروس لن يجد أناسًا كثر لإصابتهم، لذا فإن مصر لا تمتلك مناعة القطيع، نظرًا لقلة أعداد الإصابة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و12 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 97 ألفًا و237 إصابة، و5243 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات حتى الآن، ارتفعت لتصبح 65 ألفًا و118 حالة.